L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan, après le nul à Nantes : "À onze, on aurait pu gagner ce match"

LES DECLAS :

Julien Stéphan, l’entraîneur strasbourgeois : "C'est un excellent résultat au regard des circonstances. On a fait une très bonne entame de match, mais le but nantais nous fait mal. Ensuite arrive une décision pour moi illogique avec l'expulsion de Ludovic Ajorque. Elle aurait pu nous pénaliser beaucoup, mais elle nous a finalement galvanisés. Tout le mérite en revient aux joueurs, qui ont fait une excellent deuxième mi-temps. On a égalisé logiquement et le visage affiché par l'équipe est très intéressant. Je suis même convaincu qu'à onze, on aurait pu le gagner ce match".

L’attaquant Ludovic Ajorque, expulsé à la 51ème minute : "Pour moi, il n’y a pas carton rouge. Habib Diallo me donne un super ballon, je contrôle et quand je veux frapper, je ne le vois pas (NDLR le défenseur nantais Fabio). Quand je finis mon geste, je crois que c'est mon genou qui tape son mollet. L'arbitre me met rouge rapidement, j'étais un peu surpris. Je voulais qu'il aille voir la VAR, mais il n'a pas voulu, il a été conforté dans sa décision. J'étais dégoûté de les laisser à dix, mais quand je les ai vus faire tous ces efforts et revenir au score, j'étais vraiment fier".

Le milieu de terrain Adrien Thomasson : "C'était un match engagé. On commence très bien, puis on a un trou d'air après le premier but nantais, qui nous a fait mal à la tête. On a réussi à marquer juste avant la mi-temps, ça nous a redonné confiance. En début de deuxième mi-temps, les événements s'enchaînent mal pour nous, entre le but nantais et le carton rouge qui est ultra sévère. On a trouvé les ressources nécessaires pour égaliser. Même si c'est très bien, on a quelques regrets, parce que à onze contre onze, on aurait sans doute pu l'emporter".

L’HOMME DU MATCH :

Pour son retour à la Beaujoire, avec cette fois du public dans les tribunes, Adrien Thomasson a joué un vilain tour à ses anciens coéquipiers. Il a été d’abord l’auteur d’une subtile déviation sur l’égalisation de Habib Diallo juste avant la mi-temps. Puis le milieu offensif a marqué le deuxième but du Racing, une fois n’est pas coutume, de la tête sur un centre du gauche de Frédéric Guilbert (même s’il a par exemple déjà scoré de la tête à Metz la saison dernière). Très actif et jamais avare d’efforts, Adrien Thomasson a déjà inscrit quatre buts cette saison. Après être entré dans les livres d'histoire en marquant le 3.000ème but de l’histoire du Racing en D1 contre Lorient, il est redevenu décisif, après avoir manqué deux matchs, consécutivement à son expulsion face à Lille (il n’était entré qu’en fin de match à Rennes pour son retour de suspension).

LES STATS :

1.

Ludovic Ajorque a été expulsé pour la première fois de sa carrière pro ce dimanche à Nantes. Le Racing espère faire annuler cette expulsion, en arguant que le geste de l’attaquant réunionnais n’était pas intentionnel. L’avant-centre strasbourgeois, en position de marquer, a frappé dans la jambe du défenseur des Canaris Fabio, qui a été plus prompt que lui sur cette action pour lui enlever le ballon. L’arbitre Clément Turpin a estimé que ce geste était dangereux et non contrôlé. Au lieu de marquer, Ludovic Ajorque a dû prendre prématurément le chemin des vestiaires.

37.

C'est le nombre de tirs au cours de ce Nantes-Racing très animé (20 pour les Nantais, 17 pour les Strasbourgeois). Les deux équipes ont cadré six de leurs tirs et marqué à deux reprises.

