L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan après le revers à Bordeaux : "Notre pire mi-temps de la saison"

Le Racing a livré, de loin, sa plus mauvaise mi-temps de la saison à Bordeaux. Mené 3 à 0, il n’est pas parvenu à inverser la tendance (défaite 4-3). Il conserve malgré tout sa quatrième place en Ligue 1. Réactions, analyses et résumé du match en audio.

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "On est passés au travers de la première période. C'est certainement notre pire mi-temps depuis le début de saison. C'est le troisième match de la semaine, ça n'explique pas tout, ça peut être une des causes. On a été très empruntés, avec peu de dynamisme dans la sortie du ballon, peu d'alternatives aussi dans notre jeu et très exposés sur les pertes et les transitions adverses. On est partis de trop loin aujourd'hui pour pouvoir revenir.

Jouer tous les trois jours, en hiver, avec peu de rotations possibles, ça s'apprend aussi, c'est une expérience dont on va devoir se servir pour la suite de la saison. On ne devra pas renouveler ce genre d'erreurs. On a des capacités offensives, mais aujourd'hui notre structure défensive n'a pas été à la hauteur, pas que la ligne défensive, mais l'ensemble de notre organisation défensive a été défaillante. Lorsque tu marques trois buts à l'extérieur et que tu ne prends pas de point, c'est qu'il y a eu des lacunes qui ont été rédhibitoires pour le score final."

- Le capitaine strasbourgeois Dimitri Liénard : "Ça n'est pas un retour sur terre, car on a toujours été sur terre. Mais on n'est pas le PSG, on ne va pas gagner tous les matchs. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas perdre de match à notre portée. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui Bordeaux était plus fort que nous, c'est ce qui fait un peu chier pour l'équipe. Mais il ne faut pas tout jeter, on a quand même fait une semaine à six points sur neuf. À force de manger du caviar, on a encore envie de goûter aux victoires. On voulait au moins prendre un point".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

En inscrivant son premier doublé de la saison, Kevin Gameiro a entretenu l’espoir d’un retour strasbourgeois dans une partie très mal engagée. L’attaquant a d’abord marqué d’une superbe frappe des 16 mètres sur un ballon mal repoussé par les Girondins (43ème). Puis il a conclu en deux temps une action initiée par Sanjin Prcić (57ème). En l’espace de trois matchs, l’attaquant de 34 ans a doublé son total de buts cette saison (8). Ce doublé n’a pas suffi pour que les Strasbourgeois, trop friables défensivement, n’inversent le cours de la rencontre.

LA STAT : 14.

Le spectacle était au rendez-vous lors des deux affiches entre le Racing et Bordeaux, puisque les deux équipes ont inscrit la bagatelle de 14 buts. Au match aller, les Strasbourgeois s'étaient imposés 5 à 2, avant de concéder un revers 4 à 3 ce dimanche au Matmut Atlantique.

Le Racing a inscrit 44 buts en 22 rencontres de Ligue 1 cette saison, ce qui fait une moyenne impressionnante de 2 buts pile par match, la meilleure du championnat avant le match du PSG ce soir face à Reims.