L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "C'est essentiel d'avoir de la confiance et de l'estime de soi"

Le mercato et le recrutement du défenseur valenciennois Ismaël Doukouré :

"C'est un jeune joueur à l'aise dans la sortie du ballon, qui a une très bonne mentalité, qui va très bien s'intégrer, j'en suis persuadé, dans le groupe et le vestiaire strasbourgeois. Il a le potentiel dans les mois et les années qui arrivent d'être un défenseur très intéressant pour le Racing. Il a une bonne technique, une bonne vision du jeu, une bonne anticipation, une intelligence qu'on estime au-dessus de la moyenne".

Pendant ce mercato d'hiver, le Racing a prêté pour six mois, sans option d'achat, l'attaquant Lebo Mothiba à Troyes. Il a aussi officialisé ce lundi le prêt jusqu'à la fin de la saison du jeune attaquant Benjamin Besic au club voisin de Schiltigheim (National 2).

Les recettes du succès :

Avec un effectif quasi inchangé, le Racing pointe à la quatrième place de la Ligue 1 après 22 journées. Il y a bien évidemment des progrès tactiques évidents, un incessant allant offensif, mais pour Julien Stéphan, l'une des clés principales, c'est la gestion humaine. Il est parvenu à restaurer la confiance chez des joueurs parfois en difficulté la saison passée.

"C'est quelque chose qui m'avait marqué au début, c'est le manque de confiance et d'estime de certains joueurs. C'est un chose essentielle. Sans confiance et sans estime de soi, on ne peut pas tenter, essayer. Et il faut aussi accepter par moments de se tromper pour mieux réussir après. Il faut accorder un statut particulier au fait de se tromper pour que ça ne se transforme pas en frustration. Au contraire, il faut se servir des erreurs pour progresser".

Le pressing gagnant :

Dans 100% Racing, Julien Stéphan a abordé plusieurs aspects tactiques : le système de jeu en 3-5-2, l'efficacité des centreurs strasbourgeois (et la relative inefficacité - pour l'instant - sur les corners) ou encore la qualité du pressing et du contre pressing strasbourgeois.

Les ambitions pour la deuxième partie de saison :

Le Racing devance actuellement plusieurs grandes écuries de Ligue 1 et pointe à une quatrième place inattendue en début de saison. Les supporters se mettent à rêver d'Europe. Julien Stéphan ne veut pas doucher leur optimiste, mais reste prudent et réaliste.

"Je n'ai pas envie de lutter contre ça, explique-t-il. Je laisse les gens penser ce qu'ils ont envie de penser, et plus ils y pensent, plus ils nous portent et nous poussent. On va les laisser nous porter et nous pousser le plus loin possible. Après si on est un peu cartésien et je suis très cartésien (sourire), on regarde le budget qu'on a, à qui on a à faire. Il y a Lille, le champion de France, Lyon, Monaco. On se dit que ça serait un exploit exceptionnel de garder au moins une de ces trois équipes-là derrière nous. Mais on va lutter avec nos armes, nos forces, notre envie, notre enthousiasme le plus longtemps possible".

Son parcours personnel :

Julien Stéphan a aussi évoque son parcours personnel, sa relation avec son père Guy. Il n'a jamais pu passer footballeur professionnel, mais assure que ça n'est pas une frustration.

