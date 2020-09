L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey "maugrée un peu", après la défaite à Saint-Etienne

Quand rien ne va, rien ne va. Le Racing Club de Strasbourg, sans livrer un match flamboyant, aurait pu (dû?) s'en sortir avec un meilleur résultat ce samedi soir au stade Geoffroy-Guichard. Il n'a quasiment pas concédé d'occasions de but à son adversaire stéphanois et s'en est créé quelques unes (notamment une reprise de la tête de Waris déviée sur la transversale par Moulin à la 13ème minute), quand le match a basculé peu avant l'heure de jeu.

Alexander Djiku, qui estime avoir été poussé dans le dos par l'attaquant des Verts Charles Abi, touche le ballon de la main et concède un penalty, le troisième de la saison déjà en Ligue 1 en autant de matchs et série noire incroyable, le cinquième lors des cinq dernières rencontres des Strasbourgeois, si l'on prend aussi en compte les matchs amicaux contre Metz et Stuttgart.

L'ancien Strasbourgeois Denis Bouanga a transformé ce penalty et a encore été passeur décisif sur le deuxième but des Verts par Camara en fin de match.

Un penalty contesté par le Racing

Pour l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, ce penalty contestable a fait pencher la balance du mauvais côté : "Le regret, c'est que ce penalty fait tourner la rencontre, parce que Saint-Etienne n'avait pas des tonnes d'occasions, ils ont cadré quatre tirs. On avait bien bloqué tout ça, on s'était bien projeté, on avait fait pas mal d'efforts. Tout ce qu'on avait fait était assez cohérent par rapport aux deux premiers matchs. Quand vous tirez plus que l'adversaire à l'extérieur, que vous cadrez plus que l'adversaire, quand le gardien adversaire fait plus d'arrêts que votre gardien, il est certain que _vous pouvez un peu maugréer_, on va dire. C'est l'histoire d'un match qui ne tourne pas dans notre sens, l'histoire d'un gardien qui dévie sur la barre (NDLR Jessy Moulin sur la reprise de la tête de Warris) et d'un joueur qui est poussé dans le dos et qui concède un penalty".

Le Racing reste donc fanny après trois journées, et tentera d'ouvrir son compteur points dimanche face à Dijon à la Meinau, dans un match qui vaut déjà cher, car le calendrier à suivre s'annonce compliqué (Monaco, Lille, Lyon).