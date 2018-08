Caen, France

Lors de chaque mi-temps des rencontres du SM Caen, nous vous proposons une chronique intitulée L'entretien de la semaine. Pour le match SM Caen - Nice, nous avons donné la parole à Michel Audrain.

A 56 ans ("bientôt 57, le 6 novembre"), Michel Audrain possède un C.V impressionnant aussi bien en tant qu'ancien joueur (139 matchs en Ligue 1 à Angers, Bordeaux, Marseille et Laval et 135 en Ligue 2) qu'en tant qu'entraîneur (directeur des centres de formation d'Angers, de Laval et de Lorient, entraîneur adjoint à Laval, Troyes, Reims, Lyon et Rennes).

Il a pourtant remplacé pour la première fois de sa carrière le numéro 1 sur le banc face au PSG (0-3) afin de remplacer Fabien Mercadal suspendu.

"Je n'ai jamais eu cette opportunité ou cette occasion de remplacer un entraîneur soit malade ou suspendu comme l'était Fabien. Ce n'est pas forcément une position simple et facile. Maintenant elle est passée. Laissons place aux entraîneurs numéro Un. Chacun à sa place comme on dit."

Michel Audrain va finir sa douzième année en tant qu'adjoint. Il n'a jamais été numéro un même s'il a eu cette opportunité il y a six ans lorsqu'il est arrivé en fin de contrat à Laval.

"J'ai eu cette interrogation parce qu'on passe des formations, des diplômes. J'ai le BEPF - parce que cela a changé de nom- J'y ai pensé, j'y ai songé. Après, j'ai eu une ou deux opportunités de prendre un club de national qui était Boulogne. Et j'ai eu un appel d'Hubert Fournier pour le suivre à Reims en tant qu'adjoint et j'ai emboîté le pas en tant que numéro 2 encore. Maintenant, vu mon âge, je n'y pense plus du tout."

_Fabien Mercadal et lui se sont connus pendant des formations à Lyon_. L'entraîneur caennais arrivait seul à Caen et souhaitait un adjoint expérimenté. Le choix d'un second et l'entente entre le coach et son adjoint sont primordiaux selon lui.

"C'est fondamental. Même dans tout le staff, que ce soit les prépa, l'entraîneur des gardiens. un staff qui se connaît, c'est très bien. Un staff qui se découvre dans le travail également mais le plus important, je pense que c'est l'humain. On a tous des compétences d'entraîneurs, d'entraînement, des idées sur le jeu mais après c'est s'entendre dans un staff et surtout c'est rester à sa place. C'est important qu'un numéro deux reste numéro deux. S'il commence à y avoir des divergences d'idées, c'est l'entraîneur numéro un qui tranche.

Son rôle d'adjoint lui apporte énormément de plaisir ("j'aime le contact avec les joueurs et puis c'est surtout l'entraînement et la compétition. C'est l'adrénaline que peuvent apporter ces matchs."). Son rôle auprès de Fabien Mercadal, c'est "d'être calme. C'est mon tempérament. C'est de lui apporter quelques petites idées. quand on est numéro Un, on est parfois pris dans l'action. Nous on est peut-être un peu plus en retrait. Et puis surtout avoir des retours sur la mi-temps."

Son sort est d'ailleurs souvent lié au coach numéro un.

"En général, le un et le deux sautent en même temps. Ce n'est pas plus mal. Quand un numéro un part, on le suit. après, ce n'est pas dit non plus qu'on puisse retrouver quelque chose. Le poste de numéro deux, je pense, est le poste le plus ingrat dans le staff parce qu'on doit être aussi le tampon entre l'entraîneur et les joueurs. Même si on est très bien avec le numéro Un, ce n'est pas sûr qu'il puisse emmener un numéro deux partout."

Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Michel Audrain diffusé à la mi-temps du match SM Caen - OGC Nice. La semaine prochaine, nous vous proposerons un nouvel entretien avec Timo Stavitski à la mi-temps du match FC Nantes - SM Caen.