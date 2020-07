Le FC Metz présente ses condoléances après le décès de l'épouse de son manager général Frédéric Antonetti

Le club de football du SC Bastia annonce ce dimanche le décès de l'épouse de Frédéric Antonetti, ancien entraîneur du club corse et du FC Metz en 2018. Le prédécesseur de Vincent Hognon s'était mis en retrait pour se mettre au chevet de sa femme malade en décembre 2018. Il est désormais manager général du FC Metz.

Le club grenat a réagi ce dimanche matin : "Le FC Metz a appris avec douleur la disparition de Véronique Antonetti, épouse de Frédéric Antonetti, manager général du Club. Afin d’être à ses côtés durant cette épreuve, Frédéric Antonetti était rentré auprès d’elle en décembre 2018. Le FC Metz, ses salariés, son staff professionnel et ses joueurs se trouvent aujourd’hui dans une immense tristesse. Le Président du FC Metz Bernard Serin, l’ensemble des dirigeants et du personnel du Club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à Frédéric Antonetti, ses enfants, sa famille et ses proches. En ces moments difficiles, le FC Metz se veut uni derrière son manager général et sa famille". Le SC Bastia, ancien club de l'entraîneur corse (1994-1998 et 1999-2001) a également présenté "ses sincères condoléances" à Frédéric Antonetti et ses proches.