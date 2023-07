L'équipe de France de cécifoot s'entraine à Lens avant la Coupe du monde en août !

L'équipe de France de cécifoot s'entraîne sur la pelouse du Stade Carpentier à Lens cette semaine. Les Bleus sont déjà champions d'Europe de cette version du football adaptée pour les non et malvoyants. Mais l'aventure qui les attend est encore plus grande : la Coupe du monde en Angleterre dans trois semaines, du 18 au 27 août, et les Jeux Paralympiques à Paris l'an prochain.

Le ballon de Cécifoot est un ballon sonore qui fait un bruit de clochettes. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

A quoi ressemble un entraînement de cécifoot ?

Le cécifoot est une discipline réservée aux malvoyants et non-voyants. Elle se joue à cinq contre cinq, quatre joueurs déficients visuels et un gardien voyant ou malvoyant. Autres particularités : les équipes s'affrontent sur un terrain bordé de parois transparentes, les joueurs ont un masque sur les yeux et le ballon est sonore, avec un bruit de clochettes pour le repérer sur la pelouse.

"C'est une discipline qui est vraiment spectaculaire quand on ne connait pas et à force de l'apprivoiser, on se rend compte que c'est vraiment du foot**", décrit le défenseur Hakim Arezki. "*Sur le terrain, *les joueurs sont pratiquement autonomes. On prend juste les informations extérieures avec le coach, les guides derrière les cages et le gardien, tout le reste c'est des initiatives individuelles, un placement collectif, quelque chose qu'on a travaillé pendant les entrainements... Et c'est une discipline basée sur la communication : on parle beaucoup vu qu'on ne se voit pas."

En effet, pendant tout l'entrainement, plusieurs mots reviennent sans cesse : "Voy", "Gagné", "Perdu", "J'ai"... "Tout ça, ce sont des codes mis en place pour aider à ce que la discipline soit fluide. Quand je récupère le ballon je dis "j'ai" pour donner l'information à mes coéquipiers et déployer un système offensif. Quand je dis "perdu", c'est l'inverse, on se met en mode défense. Ensuite le 'voy' c'est un mot international : c'est le code utilisé par le défenseur qui vient faire une action vers le porteur du ballon. Tous les joueurs qui sont dans la zone du ballon et qui ne sont pas porteurs du ballon doivent obligatoirement dire 'voy'. Pour le porteur, c'est la seule façon de les identifier dans l'espace, de les situer et de ne pas leur rentrer dedans."

Cap sur les Jeux Paralympiques 2024 à Paris

Si la Coupe du Monde en Angleterre arrive vite, les joueurs ont aussi en tête les Jeux Paralympiques de l'an prochain : "La coupe du monde, ça va être un formidable test parce qu'il y aura les meilleures équipes mondiales. En ligne de mire, on a les jeux de Paris et la France ne vas pas y aller pour faire de la figuration ! Tout le monde est excité et impatient, c'est loin et c'est près en même temps alors on continue à se préparer pour défendre au mieux l'an prochain nos couleurs et nos valeurs."

Le sélectionneur et coach roubaisien Toussaint Akpweh ajoute : "Il y aura un avant et un après rencontre avec ce sport pour le grand public. Les stades sont toujours plein dans ce type de compétition mais ce sera un sport qui va parler à tous les supporters."