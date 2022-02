L'équipe de France de football jouera à Villeneuve d'Ascq le 29 mars prochain

Les Bleus n’ont plus disputé de match à Lille depuis juin 2016. A l'époque l'équipe de France avait affronté la Suisse (0-0), lors du premier tour de l’Euro. L'équipe nationale n'est plus revenue dans la région des Hauts de France depuis novembre 2016, et un match amical joué au stade Bollaert de Lens, contre la Côte d’Ivoire (0-0).

Initialement, la FFF devait engager l'équipe nationale dans un mini-tournoi au Qatar pour s'acclimater aux conditions climatiques particulières de cet état du golfe, et pour repérer les lieux où elle défendra son titre mondial entre le 21 novembre et le 18 décembre. Mais la Fédération française de football n'a pas été convaincue par les conditions économiques. On ne lui proposait de ne prendre en charge que les frais de déplacement et d'hébergement.