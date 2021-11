L'équipe de France Espoirs se prépare pour son match contre l'Arménie au stade des Alpes

Espérons que le stade des Alpes inspirera les jeunes de l'équipe Espoirs, pour l'emporter face à l'Arménie ce jeudi 11 novembre, à 20h45. Avec 10 points, ils sont à la première place du groupe H. Le début des éliminatoires a plutôt bien commencé avec trois victoires : contre la Macédoine du Nord (3-0), l’Ukraine (5-0) et la Serbie (3-0), pour un nul face aux Îles Féroé (1-1).

"On a surtout envie d'enchainer, on reste sur deux matchs consistants, on veut continuer sur cette dynamique, décrit Sylvain Ripoll, le sélectionneur. On va donner une bonne image de notre équipe et surtout faire ce qu'il faut pour gagner parce qu'on a un adversaire qui sera forcément difficile à manœuvrer. A nous de nous rendre les choses moins complexes, de faire en sorte que ce match tourne en notre faveur. Quand ils jouent avec cet état d'esprit collectif, avec la volonté de faire des efforts les uns pour les autres, de respecter ce que demande le jeu, je pense que leurs qualités individuelles s'expriment mieux."

Le Lyonnais Maxence Caqueret, foulera le stade des Alpes pour la première fois, même si Grenoble ne lui est pas inconnu : "J'ai joué contre Grenoble quand j'étais petit, ça me rappelle des souvenirs, j'ai beaucoup joué dans la région. C'est des beaux souvenirs de ma jeune carrière."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le milieu de terrain sera encouragé par ces proches, venus de Lyon : "Il ne sont pas très loin, donc il y aura surement ma famille, mes amis. C'est bien pour l'équipe d'avoir des supporters et pour moi personnellement, parce que ça fait du bien d'avoir des proches près de soi."

Egalement sur la pelouse ce jeudi soir, un joueur Nord-Isérois : Malo Gusto, passé par Villefontaine et le CSBJ. L'autre berjallien, Amine Gouri, le buteur de Nice s'est blessé et a dû décliner la sélection. Les Bleuets pourront en revanche compter sur Eduardo Camavinga. Depuis cet été, il joue dans l'un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid. Il a déjà été appelé par Didier Deschamps dans la grande équipe de France, le milieu de terrain y a même marqué, devenant le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus. C'est l'un des leaders de cette équipe Espoirs.