L'équipe de France féminine affrontera le Danemark à Laval le 15 février 2023

Corinne Diacre et les joueuses de l'équipe de France seront à Laval le 15 février 2023 pour un match contre le Danemark.

La troisième édition du Tournoi de France se déroulera du 13 au 21 février 2023 à Laval et Angers. La Fédération française de football a dévoilé les adversaires de l'équipe de France. Il y aura le Danemark, la Norvège et l'Uruguay. Ce tournoi servira de préparation au Mondial 2023 (du 20 juillet au 20 août) en Australie et Nouvelle-Zélande. Le Tournoi de France sera le premier rendez-vous international des Bleues en 2023, à cinq mois de cette Coupe du monde.

Les joueuses de Corinne Diacre (victorieuses des deux premières éditions du Tournoi de France en 2020 et 2022), disputeront leur premier match contre les Danoises le mercredi 15 février, au stade Francis-Le-Basser à Laval. Elles affronteront ensuite l'Uruguay le 18 février et la Norvège le 21 février à Angers.

Au 1er tour de la Coupe du monde, la France rencontrera la Jamaïque, le Brésil et un troisième adversaire dont l'identité sera connue fin février à l'issue des barrages de qualification.

Le samedi 18 février, le Danemark et la Norvège s'affronteront également à Laval. Enfin, le mardi 21 février, le stade Francis-Le-Basser accueillera le match entre le Danemark et l'Uruguay.