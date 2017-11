L'équipe de France féminine de foot ce lundi à Bordeaux, Gilles Eyquem dans nos studios

Avant le match amical entre les Bleues et la Suède ce lundi (21h) au stade Chaban-Delmas, le Bordelais Gilles Eyquem, sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans, est l'invité de la matinale de France Bleu Gironde entre 8h et 8h30.

Gilles Eyquem sera un observateur attentif et privilégié de la rencontre entre les Françaises et les Suédoises. D'abord parce que le natif de Caudéran évoluera "à domicile", ensuite parce qu'il connaît par cœur les joueuses qui évolueront sur la pelouse girondine.

A 58 ans, l'ancien défenseur des Girondins a d'abord entraîné puis a obtenu un poste de conseiller technique régional avant de se diriger vers le football féminin. Ex-adjoint de Philippe Bergeroo, il a pris les rênes de l'équipe de France des moins de 19 ans en 2012, remportant le titre européen en 2013 et 2016. Il s'occupe désormais de la catégorie d'âge supérieure, celle des moins de 20 ans. Une équipe que le Girondin rêve d'emmener au titre mondial l'été prochain lors d'une compétition prévue en Bretagne.

Avec lui on parlera de l'équipe de France et de la nouvelle ère qui s'est ouverte sous la houlette de Corinne Diacre mais aussi du développement du foot au féminin à travers ses structures de clubs, son maillage du territoire, son poids économique et sa mise en lumière.