L'équipe de France féminine de football jouera au stade Bonal en février 2024

Près de dix-sept ans que ce n'est pas arrivé. Le stade Bonal accueillera un match de l'équipe de France de football en février 2024. La dernière fois, c'était le 11 octobre 2006. Les Bleus s'étaient imposés contre les Îles Féroé (5-0), lors des éliminatoires pour l'Euro 2008. Cette fois, ce sera l'équipe féminine, et son sélectionneur Hervé Renard. L'entraîneur français connaît bien les lieux, puisqu'il a été à la tête de l'effectif du FCSM de 2013 à 2014.

On ne connaît pas encore l'adversaire des Bleues, ni la date exacte. Le match comptera soit pour le Final 4, soit pour les barrages de la Ligue des Nations, si les Françaises sont encore en lice. Sinon, ce sera un match amical.

Il y aura également un autre match de l'équipe de France Espoir, dans l'enceinte des Jaune et Bleu. Ce sera en juin 2024 en match amical. Là non plus, on ne connaît pas encore l'adversaire ni la date précise.