L'équipe de France l'emporte sur la Biélorussie (2-1), les Bleus qualifiés pour le Mondial 2018

L'équipe de France de football a gagné 2-1 ce mardi contre la Biélorussie, ce mardi au stade de France en match de qualification pour le Mondial 2018. Une victoire qui assure aux Bleus leur ticket pour la compétition en Russie, l'an prochain.

C'est Antoine Griezmann qui a ouvert le score à la 27e minute, suivi quelques minutes plus tard (33e) par Olivier Giroud. L'attaquant a marqué ce mardi soir son 28e but en équipe de France, dépassant ainsi la performance de Benzema (27 buts) et se hissant à la hauteur de Youri Djorkaeff dans le palmarès des meilleurs buteurs des Bleus.

#FRABIE 27è 1-0

Revivez le but du 1-0 par Griezmann, qui trompe Chernik entre les jambes https://t.co/MeoORS2DYW — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 10, 2017

#FRABIE 33è 2-0

GIROUD !!!!! Erreur biélorusse, Griezmann trouve Giroud, qui marque, avec un peu de réussite... https://t.co/Cy1SjExixR — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 10, 2017

Côté biélorusse, Anton Saroka a réduit l'écart juste avant la mi-temps (44e), laissant le match sur un score de 2-1 à la mi-temps. Et les Bleus, qui avaient largement dominé la première période, ont eu plus de difficultés dans la deuxième période, malgré l'entrée de Kylian Mbappé à la 61e minute. Les Français ont même eu chaud à deux reprises, avec deux tirs biélorusses aux 64e et 65e minutes.

Cette victoire fait disparaître l'épée de Damoclès qui pesait sur l'équipe de France : en cas de match nul ou de défaite, elle était tributaire du résultat de l'autre match du groupe A des qualificatifs (Pays-Bas - Suède), pour échapper aux barrages. Cette victoire, et la défaite de la Suède (2-0) face aux Pays-Bas, assurent à la France la première place du groupe.

