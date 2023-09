L'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne affronte Reims samedi pour son retour en D1

L'attente prend bientôt fin pour les joueuses de l'ASSE. La reprise de la D1 Arkema c'est samedi et l'équipe féminine, promue la saison dernière, va affronter Reims lors de cette première journée de championnat.

Si l'excitation de démarrer cette saison et d'affronter les meilleures équipes de France est bien au rendez-vous dans le vestiaire des filles, l'entraîneur, Laurent Mortel, sait que la marche entre la D2 et la première division est haute : "on va être en rang, tous ensemble et on va faire face à tout ce qui nous attend. Nous avons conscience du chantier, mais on a confiance, on en parle et on dédramatise. Notre salut ne viendra pas forcément par l'exploit individuel comme dans certaines équipes, mais par cette cohésion du groupe qui fait la force de notre équipe".

"Comme si on allait à la guerre chaque weekend"

Le collectif pourra compter sur la milieu de terrain, Solène Champagnac, qui connait bien la D1. La saison dernière, elle jouait avec l'équipe de Rodez alors, elle arrive à Saint-Étienne avec quelques conseils. La solidarité oui, mais "il faut aussi s'appuyer sur les choses qu'on sait faire et se rendre chaque week-end sur le terrain comme si on allait à la guerre parce qu'on le sait, ça ne va pas être facile".

Pour la première journée de D1 Arkema, l'équipe féminine de l'ASSE se déplace à Reims, avec un coup d'envoi prévu samedi à 15 heures.