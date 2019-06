L'équipe féminine du FC Nantes est à un match d'une montée historique en D2

Nantes, France

"Le FCN est à 90 minutes d'une montée historique en deuxième division !" écrit le club sur son site. Et cette phrase montre l'ambition de la section féminine du FC Nantes, crée en 2012, et qui a pour objectif de connaître la première division dans les prochaines années. Ce dimanche 2 juin pourrait donc être à marquer d'une pierre blanche si les nantaises parviennent à conserver leur avantage obtenu dimanche dernier, le 26 mai au Mans (2-0).

Le FC Nantes monte en D2 si :

Il gagne

Il fait match nul

Il perd par un but d'écart

Il perd 2-0 et remporte la séance de tirs aux buts

Le coach Nantais, Tanguy Fetiveau, tient à préserver ses joueuses d'une euphorie prématurée. "Sur le moment on a l'impression que ça marque. Alors oui ça sera peut-être inscrit dans un petit bouquin qui retracera l'histoire de Nantes mais ça reste symbolique." Et il assure qu'il n'a rien évoqué de plus qu'une simple promotion avec ses joueuses : "Dans les faits c'est simplement une équipe qui joue un championnat et qui cherche à monter dans la division supérieure. Ça nous tient en haleine parce que c'est un groupe compétiteur mais la place dans cette petite histoire, ça n'a pas grande valeur. C'est pas un élément de pression."

"Je suis supporter nantais depuis longtemps mais je ne suis pas sûr d’être capable de citer l'équipe garçon qui a fait la remontée" Tanguy Fetiveau, le coach de l'équipe féminine du FC Nantes

Le classement de cette saison en régionale 1 - FC Nantes

Les actrices de cette superbe saison : des amatrices passionnées

Comme la plupart des footballeuses en France, les nantaises sont toutes amatrices. "Elles ont un emploi à côté donc c'est pour ça qu'on s'entraîne le soir et on fait avec" explique l'entraîneur.

Entrainement à la Jonelière pour les filles du FC Nantes © Radio France - Louis de Bergevin

A la Jonelière, trois fois par jour, les séances commencent à 20 heures. Après donc une journée de travail, et parfois une heure de route. C'est le cas de Claire Guillard. L'attaquante est directrice d'un accueil de loisir pour les jeunes à la mairie de Pornic. "Je fais la route tous les jours pour venir à l'entrainement. Je l'ai toujours fait donc ça me dérange pas" raconte-t-elle. "Avant je faisais la route pour aller à la Roche sur Yon, là j'ai beaucoup moins de trajet."

Mais elles sont toutes comme ça, motivées et déterminées. "Dans l'équipe il y a des petites jeunes qui ont envie de connaitre la deuxième division dès la saison prochaine, décrit Claire Guillard. Mais forcément, chaque jeune qui joue au football rêve de jouer au plus haut niveau, de connaître l’équipe de France."

Une montée ce dimanche serait une première étape pour ces jeunes canaries. Claire Guillard, elle, ne sait pas encore si elle continuera la saison prochaine. Si elle s'arrêtait là, elle pourrait terminer sur une superbe note. "C'est sur que de jouer l'accession en D2 c'est génial et ça serait vraiment historique pour le FC Nantes" Mais pour ça, elle ne veut pas perdre de vue le plus important, le terrain : "On va essayer de gagner le match et après on fêtera ça et on verra ensuite."