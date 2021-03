L'Equipe publie le classement des plus hauts salaires de la Ligue 1 de football en 2020-2021

Ce vendredi 19 mars, le journal L'Equipe publie le classement des plus hauts revenus pour les joueurs de football en Ligue 1. Les onze premiers sont parisiens, suivi par Monaco et Marseille, alors que des clubs négocient pour baisser les salaires après la crise sanitaire et le fiasco Médiapro.

Le journal l'Equipe publie ce vendredi son classement annuel des salaires des joueurs de football en Ligue 1. Sur les trois premières marches du podium, des joueurs du PSG : en tête avec plus de 3 millions d'euros par mois Neymar, puis Mbappé avec plus de 2 millions brut, et 1,2 million pour Marquinhos. Mais avec la crise sanitaire et le fiasco de la chaîne Médiapro qui a fait chuter les droits de retransmissions, le monde du football professionnel doit faire face à de lourdes pertes : la Ligue tablait en janvier sur 1,3 milliard de déficit.

10% des joueurs concentrent plus de la moitié des revenus

Dans le Top 30 des joueurs les mieux payées, les onze premières places sont occupées par des joueurs du PSG. Viennent ensuite Ben Yedder à Monca, qui empoche 650 mille euros par mois, suivi de Fabregas avec 600 mille euros. À Marseille, le plus haut salaire est celui de Thauvin à 422 mille euros par mois. Les 10% des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 en France concentre près de 54% des revenus.

Une Ligue en souffrance avec la crise

Pour les autres joueurs, une douzaine de club a demandé à baisser leurs salaires jusqu'à 30%. C'est le cas à Lens, Angers, Montpellier, Reims ou Strasbourg. Lyon a trouvé un compromis pour convertir une partie de la rémunération en actions. Pour que le modèle survive, plusieurs options sont avancées : tailler dans la masse salariale se dégager des droits télé encourager les clubs à devenir propriétaires de leurs stades voir instaurer une part variable dans les salaires selon si les matchs se jouent à huis clos ou non.