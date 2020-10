L'ES Bonchamp se qualifie pour le 6e tour de la Coupe de France

En match en retard du 5e tour de la Coupe de France, l'ES Bonchamp s'est qualifiée pour le tour suivant en allant s'imposer à Petit-Mars, club de District, 3 buts à 1.

Les Bonchampois (R1) iront à Saumur (N3) dimanche prochain pour le 6e tour.

Et puis, on connait le possible adversaire du Stade lavallois pour le 6e tour si Laval se qualifie dimanche prochain à Angers NDC. Ce sera Vigneux-de-Bretagne (R2) qui a éliminé Mulsanne-Téloché (R1) aux tirs au but. Il y avait 2 buts partout au bout du temps réglementaire.

Toujours en football. Plus rien n'arrête les U19 du Stade lavallois. Avec une deuxième victoire en quatre jours. Les jeunes Tango sont allés s'imposer à Brest, 3 à 0. C'est le quatrième succès consécutif du Stade lavallois après cinq matches sans succès pour débuter. Au classement du championnat U19 Nationaux, Laval est 5e derrière Nantes, Angers, Guingamp et Le Mans.