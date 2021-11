L'ES Guérétoise s'incline face à l'équipe de Jean-Pierre Papin lors de la Coupe de France de Football

Le stade Léo Lagrange de Guéret a reçu un invité de marque, ce samedi 13 novembre. Pour le septième tour de la Coupe de France de Football, les Guérétois ont affronté Chartres, entraîné par Jean-Pierre Papin. A égalité (1-1) à la fin du match, l'ESG s'est incliné aux tirs au but 2 à 4.

Leur courage n'aura pas suffi aux joueurs guéretois pour vaincre Chartres, l'équipe de Jean-Pierre Papin, ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, du Milan AC et de l'équipe de France dans les années 90. A égalité (1-1) à la fin du match, l'équipe de l'Entente Sportive Guérétoise s'est inclinée aux tirs au but 2 à 4.

La Coupe de France s'arrête donc pour les joueurs guéretois. Si les supporters comme Kilian sont déçus de ne pas aller plus loin, ils restent malgré tout fiers du parcours de l'équipe. "On est frustré et je pense que les joueurs doivent être les premiers frustrés, mais c'était quand même un beau match avec beaucoup d'opportunité."