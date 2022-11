L'ES Villerupt recevra Annecy en Coupe de France : un "rêve" pour le président du club

La qualification historique pour les 32èmes de finale de Coupe de France n'est pas encore digérée, et pourtant, il faut déjà se projeter. Ce lundi, le tirage au sort a donc mis sur la route de Villerupt un club professionnel : le FC Annecy, évoluant en Ligue 2, aux côtés de grands clubs comme le FC Metz, les Girondins de Bordeaux ou encore l'AS Saint-Etienne. "C'était un rêve donc on espérait tomber sur un club professionnel", confie le président du club Roland Ciro.

Vers un exploit ?

L'affiche aurait même pu être encore plus belle, les joueurs du Pays Haut étant classés dans le même chapeau qu'un certain Paris Saint-Germain. "C'est sûr que quand on tutoie la possibilité de jouer le PSG, Lyon, Strasbourg ou Metz, il y a toujours mieux. Mais on ne peut pas être déçu, c'est un bonheur incroyable", préfère retenir le président.

Forcément, pour sa première expérience à un tel niveau, il espère un exploit face aux Haut-Savoyards. "C'est un match de foot", commente laconiquement Roland Siro. Seule certitude pour l'instant : le match aura lieu le 7 janvier prochain. Et malheureusement, les Meurthe-et-mosellans devront se délocaliser, le terrain d'Auguste-Delaune n'étant pas homologué pour un 32ème de finale. Des discussions vont avoir lieu ce mardi pour trouver un point de chute.

