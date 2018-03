Les Guerrières de l'ESBVA-LM affrontent ce jeudi soir le club turc d’Antakya Hatay pour le quart de finale de l'Eurocup. Elles tentent de se relancer dans la course européenne, après une sixième place décevante en phase de poule de l'Euroleague.

Villeneuve-d'Ascq, France

L'ESBVA-LM reçoit le club turc d'Antakya Hatay ce jeudi soir à 20 heures au Palacium à Villeneuve-d'Ascq. Elles jouent leur quart de finale de l'Eurocup, après leur dernière saison en Euroleague, mais avec une sixième place décevante.

Le match face aux basketteuses turques ne s'annonce pas simple. "Le club d'Antakya Hatay est un favori pour gagner l'Eurocup, et est deuxième du championnat turc" explique Frédéric Dussart, le coach des Guerrières, "ça va être compliqué". D'autant plus que l'effectif de l'ESBVA connaît des perturbations avec l'absence de Johannah Leedham suite à sa blessure, et le retour progressif de Virginie Brémont sur le parquet. Le travail est donc focalisé sur la réorganisation des postes au sein de l'équipe.

Mais la capitaine Jo Gomis reste confiante. "Il va falloir accuser le coup mais on a une équipe qui a aussi réussi à répondre présente quand il y a eu des blessées auparavant." Avant d'ajouter : "Il faut entamer la compétition sereines et puis avoir envie d'atteindre un objectif sans se mettre la pression, ou une pression supplémentaire."

Le match retour se jouera le 8 mars, en Turquie.