Foot - Ligue 1 : l'Espagnol Ruben Pardo rejoint les Girondins de Bordeaux

Bordeaux, France

C'est la recrue de dernière minute des Girondins de Bordeaux ! Juste avant la clôture du mercato à minuit, le milieu espagnol de 27 ans Ruben Pardo a été libéré par son club de la Real Sociedad (contrat qui expirait l'été prochain).

Ruben Pardo a été très peu utilisé cette saison par le sixième de la Liga espagnole. Il n'a disputé qu'un match en coupe du roi. Il vient remplacer numériquement Aurélien Tchouaméni transféré à Monaco. Mais dans un style différent, celui d'un joueur très technique, ancien international espoir qui a côtoyé Antoine Griezmann à la Real Sociedad, qui a jusqu'ici manqué de puissance et de constance pour s'imposer dans le club de Saint-Sébastien.

Le bilan du mercato pour les Girondins, c'est donc deux arrivées (Oudin et Pardo) pour quatre départs (Tchouaméni, Benrahou, Cafu et Bellanova). Et surtout l'absence d'un attaquant de poids qui était la priorité de recrutement de Paulo Sousa. L'entraîneur portugais n'a d'ailleurs pas caché son agacement vendredi en conférence de presse, laissant entendre qu'il allait devoir se contenter de l'effectif en sa possession et qu'il ne pouvait, à son niveau, que se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler.

à lire aussi Aurélien Tchouaméni quitte les Girondins de Bordeaux et rejoint Monaco