L'espoir d'un retour aux tribunes debout pour les supporters du Havre AC

Par Marion Aquilina, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Pour les supporters du HAC, le retour aux tribunes debout dans le stade Océane permettrait plus de sécurité en tribune et une meilleure ambiance. Des discussions seraient en cours entre les supporters du Havre AC et le club qui a fait faire des devis.