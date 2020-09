"L'essentiel dans le foot, c'est de créer un collectif", dit Benoit Dequevauviller, auteur d'un livre sur Lens

Le journaliste Benoit Dequevauviller publie un livre sur le RC Lens, "Retour veres le futur", qui raconte les six dernières années du club nordiste. Il était l'invité ce jeudi matin de France Bleu Nord où il intervient régulièrement.

"Retour vers le futur", c'est le titre du livre de Benoît Dequevauviller désormais dans toutes les bonnes librairies et en ligne sur le site de la maison d'édition Les Lumières de Lille. Le journaliste, que vous entendez régulièrement sur France Bleu Nord, raconte les six dernières années du club.

"Je ne dénonce rien du tout. Ce n'est pas un pamphlet. Le livre raconte les coulisses du club", assure-t-il au micro de Pascal Toth et Stéphane Barbereau, "Parfois les supporters ont une vision angélique de ce qu'il se passe dans les clubs qu'ils adorent, qu'ils adulent. J'ai essayé de raconter comment tout s'est imbriqué depuis maintenant six ans".

Une période qui n'est pas choisie au hasard. Cela fait six ans que le RC Lens a été racheté par Joseph Oughourlian, un homme d'affaire qui possède un fonds d'investissement. Dans son livre, Benoit Dequevauviller raconte le rachat du club. Joseph Oughourlian est il un président de club interventionniste ? Est-il là avant tout pour faire des affaires ?

"Il est tombé dans la marmite lensoise"

"Il a eu plusieurs phases", répond l'auteur de Retour vers le Futur, "D’abord, ça a été une opportunité. On est venu le chercher à Londres en lui disant qu’il y avait peut-être un bon petit coup à réaliser à Lens. Il s’est dit « Je rachète ça pour rien. Y’a peut-être un peu d’argent à mettre. Je veux peut être faire une bonne opération financière".

"Petit à petit, il s’est piqué au jeu. Il a attrapé le virus du foot comme beaucoup de présidents qui viennent du monde économique et qui deviennent passionnés", poursuit Benoît Dequevauviller, "Le point de bascule, ce sont les barrages (NDLR en mai et juin 2019), notamment le match à Dijon. Ce jour-là, il est transfiguré. Il intervient auprès des médias à la place de son entraineur. On se dit il se passe quelque chose. Aujourd’hui il dit qu’il est tombé dans la marmite lensoise".

Le RC Lens est-il prêt pour la Ligue 1 ?

Promu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens joue ce jeudi soir contre le PSG pour la 2e journée du championnat. L'équipe est-elle prête pour jouer en élite ?

"Le recrutement a été extremement intéressant, notamment Gaël Kakuta, ce meneur de jeu formé à Lens, parti pendant très longtemps, qui est revenu et qui a une qualité incroyable. Après, il y a pas mal de jeunes. Derrière, vous avez Loïc Badé, jeune joueur formé au Havre et qui a montré des choses intéressantes. Le test de ce soir va être très instructif pour la suite de la saison lensoise", estime Benoît Dequevauviller qui pronostique un match nul face à un PSG "affaibli".

"L'essentiel dans le foot, c'est de créer une osmose, un collectif", souligne l'auteur de Retour vers le futur, "Je trouve que sur ce point, Franck Haise, l’entraineur du RC Lens, travaille énormément et les joueurs s’entendent plutôt bien. C’est de bon augure".

Benoît Dequevauviller se souvient de la saison 2007-2008 du RC Lens : "Il y avait beaucoup d'individualités extremement fortes. Le club était descendu en Ligue 2. Quelques années après, les joueurs avaient admis qu'il y avait des bons joueurs mais pas d'équipe".

