L'Etape du Tour se déroulera le dimanche 6 septembre à Nice

Comment imaginer un Tour de France sans son Etape amateur ? Même la crise du coronavirus n'aura vraisemblablement pas raison de ce rendez-vous unique pour les cyclistes amateurs du monde entier. Reportée comme tous les grands événements sportifs, elle se déroulera finalement le dimanche 6 septembre. C'est le directeur général d'Amaury Sport Yann Le Moenner qui l'annonce ce jeudi soir, à l'occasion d'une conférence de presse organisée au dernier moment en mairie de Nice, en présence du maire Christian Estrosi, du directeur du Tour de France Christian Prudhomme et de l'ambassadeur du Grand départ à Nice Bernard Thevenet.

Les quatre hommes ont en effet passé la journée ensemble, pour lancer le compte à rebours du Grand départ de l'épreuve, qui se tiendra dans un peu plus de deux mois à Nice (29 août). Cette 107e édition démarrera avec trois étapes au départ de la capitale azuréenne, ce qui est une première dans l'Histoire de la Grande boucle. Et comme c'est décidément l'édition de l'inédit, l'Etape du Tour se déroulera également pour la première fois dans la ville du Grand départ.

175 km et 3.600 mètres de dénivelé positif au menu

Elle aura lieu une semaine plus tard, comme il était initialement prévu (dimanche 5 juillet) pour clôturer une semaine de fête du vélo sur la Côte d'Azur et dans le haut pays. Car cette Etape du Tour reprend le parcours de la 2e étape avec les cols de la Colmiane, du Turini et d'Eze, pour arriver finalement à Nice à l'issue de 175 kilomètres d'effort et 3.600 mètres de dénivelé positif.

Réouverture des inscriptions ?

Plus de 10.000 coureurs cyclistes amateurs du monde entier sont attendus. Les dossards s'étaient vendus en moins d'une heure pour cette édition 2020. Ceux qui ne pourront pas se libérer pour cette nouvelle date pourront soit s'inscrire d'ores et déjà pour l'édition 2021 soit se faire rembourser. Ces désistements pourraient d'ailleurs entraîner une nouvelle vague d'inscription, mais les conditions n'ont pas encore été définies par ASO, qui organise l'épreuve.