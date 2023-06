L'Étoile Lavalloise à 40 minutes d'un titre historique de champion de France de futsal

Cette équipe de l'Étoile Lavalloise semble inarrêtable. Pour leur deuxième saison seulement en première division de futsal, les joueurs lavallois impressionnent. Premiers de la saison régulière, les futsaleurs mayennais ont une dernière marche à gravir. Battre le Sporting Club de Paris, tenant du titre, ce samedi soir à Caen, en finale du championnat de France. Un grand moment attend l'entraîneur belgo-brésilien de l'Etoile, André Vanderleï : "ce soir, c'est le match le plus important de l'histoire du club. C'est aussi le plus important de la vie de tous les joueurs, de tous les membres du club. Je suis persuadé que l'on va tout donner. On va laisser notre sang et notre vie pour remporter ce trophée dont on rêvait au départ. Aujourd'hui, ce titre est devenu une obsession."

Cette finale, le meneur Souheil Mouhoudine, l'enfant de La Courneuve, l'attend aussi avec beaucoup d'impatience : "c'est 10-11 mois de travail acharné avec un nombre d'heures d'entraînement incalculable pour en arriver là. Donc, c'est un match très important et c'est le match qui nous permet d'ouvrir les frontières pour nous permettre de disputer la Ligue des Champions." Le champion de France est en effet qualifié pour la Ligue des Champions de futsal.

1200 supporters mayennais à Caen

Les Lavallois paraissent favoris pour cette finale. Mais ils devront se méfier de cette équipe parisienne. La seule défaite de toute la saison, c'était justement sur le parquet du Sporting Club de Paris, le 11 février 2023. Une équipe que Laval a battu 2-0 la semaine dernière en finale de la Coupe de France à Pessac.

Un tel rendez-vous, avec un titre de champion à aller chercher, c'est un rêve pour le jeune joueur mayennais de 19 ans, Milo Morice : "c'est une fierté d'apporter une touche mayennaise à cette équipe. De remporter ce titre serait un moment historique pour notre club, pour tout le département et pour le sport en général. Et je suis sûr que l'on va gagner."

Des joueurs qui pourront compter sur le soutien des 1200 supporters de Laval attendus ce soir à Caen, dans une salle qui peut contenir 2000 spectateurs.

Une victoire contre Paris et l'Étoile brillera au firmament du futsal français.