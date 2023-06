L'Étoile Lavalloise va découvrir la Ligue des Champions fin août avec trois matches au programme

Un club mayennais va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Grâce à son titre de champion de France de futsal décroché samedi , l'Étoile Lavalloise s'est qualifiée pour cette prestigieuse compétition européenne. Ce sera évidemment une grande première pour le club mayennais. Voici le mode d'emploi de la Ligue des Champions de futsal.

C'est une compétition qui se déroule en quatre tours : tour préliminaire, tour principal et tour élite. Et pour conclure, un final four, une finale avec les quatre meilleures équipes européennes. Les trois premiers tours de qualification se déroulent sous forme de mini-tournois où quatre équipes s'affrontent les unes les autres sur quatre jours. Trente-deux équipes disputeront le tour préliminaire dont l'Étoile Lavalloise, seul représentant français. Le tirage au sort des groupes aura lieu début juillet. Et c'est aussi à ce moment là que l'on connaîtra le lieu. Le club de Laval est candidat à recevoir le tour préliminaire afin de pouvoir jouer dans son temple d'Espace Mayenne et offrir des matches européens à son fidèle public.

L'objectif pour les joueurs de l'Étoile sera de passer le premier tour de qualifications. Pour cela, il faudra terminer en tête du groupe. Les matches se dérouleront fin août.

Les clubs espagnols et portugais à la pointe

Les clubs espagnols et portugais sont les fers de lance de la discipline. Ils ont remporté les sept dernières éditions de la Ligue des Champions. Palma de Majorque est le tenant du titre. Et avec quatre sacres européens, le FC Barcelone détient le record du nombre de victoires en Ligue des Champions.

L'Étoile Lavalloise n'en ai pas encore là mais va tenter de se faire une belle place dans le paysage du futsal européen.