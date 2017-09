L'Europa League va-t-elle donner des ailes à l'Olympique de Marseille ?

L'OM a le profil pour s'imposer en patron dans son groupe d'Europa League. Reste encore à le démontrer ce jeudi soir, face à la jeunesse du red Bull Salzburg, en Autriche (19h)

L'OM a pris les rênes de son groupe, voilà 2 semaines, en s'imposant (1-0 but d'Adil Rami) face aux turcs de Konyaspor au stade Vélodrome. Dans le même temps, Salzburg est allé chercher un point à Guimaraes (1-1 ; but de Berisha pour les autrichiens) au Portugal.

Les "Vieux messieurs" de Marseille

Ce jeudi, ce qui frappe en premier lieu en observant l'équipe autrichienne, c'est sa jeunesse : à peine 23 ans de moyenne d'âge. Des paris sur l'avenir, les plus convaincants sont quasi assurés de poursuivre leur carrière à Leipzig en Allemagne, "grand frère" de la galaxie Red Bull. Pour ces jeunes -16 nationalités!- Salzburg est un tremplin.

"Salzburg ? Un très bon club formateur, qui sort de très bons joueurs. Par exemple Kévin Kampl (international slovène), qui est parti à Leipzig. C'est certainement la meilleur équipe d'Autriche" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Face à ce vivier de jeunes pépites, le recrutement de joueurs d'expérience à Marseille cet été sonne comme un grand écart dans le projet à moyen terme. Et nos confrères autrichiens ne manquent pas, eux non plus, de souligner ces 2 oppositions de style ; comme ici dans le quotidien "Salzburger Nachrichten"

Si Rudi Garcia cherchait encore comment motiver ses "petits Vieux" ..👌#Salzburg "les jeunes de Salzburg chassent les Vieux messieurs de M" pic.twitter.com/nQ5gJm5G9j — Tony Selliez (@TSelliez) September 28, 2017

Le FC Salzburg a déjà affronté un club français la saison dernière en Europa League : les autrichiens s'étaient inclinés face à Nice à domicile (0-1) avant de renverser la vapeur chez les Aiglons (2-0), en phase de groupe.

L'OM, invaincu en Europe cette saison (3 victoires et 2 nuls), reste sur 3 succès toutes compétitions confondues. Et même s'il risque de faire tourner un minimum son effectif, Rudi Garcia entend bien rester en tête de son groupe à l'issue de ce déplacement, pour ne pas avoir à cravacher ensuite dans la course à la qualification. Il sera bien temps, plus tard, d'économiser les troupes, même si forcément ses hommes ont aussi en tête déjà le match de dimanche... un déplacement à Nice.