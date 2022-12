L'ex-Bleu Laurent Koscielny à propos de France-Argentine : "Ils sont sereins, ils sont sûrs de leur force"

Laurent Koscielny a participé à l'Euro 2012, à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016 avec l'équipe de France.

Laurent Koscielny connaît les enjeux de ces grandes compétitions. Il a participé à l'Euro 2012, à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016 avec l'équipe de France. Il retient surtout les moments précieux partagés avec ses coéquipiers. "On vit ensemble pendant un mois, un mois et demi, au quotidien. Il y a des moments de partage avec des beaux souvenirs" se rappelle le Tulliste.

ⓘ Publicité

"On a senti une force de l'équipe"

C'est durant ces compétitions qu'il a pris conscience de l'impact du football sur les gens. "Souvent, c'est à la fin des tournois qu'on voit l'ampleur que ça a pris au niveau national avec tous les supporteurs français" raconte cet ancien international.

Il a observé le parcours des Bleus depuis le début de la compétition. "Je pense qu'au départ, il y a eu un peu d'incertitude avec pas mal de joueurs blessés. Après, je pense que le coach a été très bon dans le sens ou il a créé un groupe compétitif avec des joueurs d'expérience qui ont gagné une Coupe du monde il y a quatre ans. Et puis, il a ajouté des jeunes joueurs talentueux. Ils ont fait les matchs qu'il fallait gagner au bon moment. Ils ont pu aussi faire tourner un peu l'effectif. Ils sont sereins, ils sont sûrs de leur force. Il y a des matchs où ils ont été plus en difficulté comme celui contre le Maroc, mais on a senti une force de l'équipe, prête à aller au bout de cette aventure" analyse Laurent Koscielny.

Comme des millions de Français, il suivra la finale de la Coupe du Monde chez lui**,** avec des amis, précise-t-il. Son pronostic ? 2-1 pour la France.