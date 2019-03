L'ex-défenseur de l'ASSE François Clerc a un projet pour l'ASF Andrézieux

L'ex-défenseur de l'AS Saint-Etienne François Clerc souhaite s'investir dans le club amateur de l'ASF Andrézieux (Loire). Il vient de présenter un projet de reprise au maire de la ville et à plusieurs membres du club. Tant que rien n'est officiel, il préfère rester discret sur ce projet.

Andrézieux-Bouthéon, France

"Rien n'est fait, je vous dirai tout quand tout sera officiel." François Clerc connait trop bien le football pour savoir que tout peut aller très vite. Même si son projet de reprise du club de l'ASF Andrézieux est défini et qu'il est entre les mains aujourd'hui du maire de la ville Jean-Claude Schalk et de plusieurs membres du club, l'ex-arrière latéral droit de l'ASSE, entre 2012 et 2016, préfère rester discret sur les contours de ce projet, tant que rien n'est signé.

"C'est un projet encore en discussion" François Clerc Copier

Vous êtes trop curieux

"Je peux vous dire que plusieurs entrepreneurs locaux sont de la partie. Mais pour le reste, je préfère attendre. C'est en discussion. Il y a encore beaucoup de travail juridique à faire. Si ça doit se faire, ce sera dans deux ou trois semaines, pas avant." Pourquoi Andrézieux ? "Vous êtes trop curieux, j'expliquerai tout en temps voulu", répond celui qui compte 13 sélections en Équipe de France.

Loïc Perrin ne sera pas de la partie

Ce qui est sûr en revanche, c'est que le capitaine des Verts Loïc Perrin, qui a évolué aux côtés de François Clerc dans la défense stéphanoise entre 2012 et 2016, ne fait pas partie de l'aventure. "J'ai beaucoup d'amitié pour Loïc mais il ne fait pas partie du projet." Aujourd'hui l'ASF Andrézieux évolue en National 2 et se situe en milieu de classement.