L'ex gardien de Sochaux Teddy Richert parmi les dix meilleurs gardiens de Ligue Un

Sochaux, France

C'est une récompense qui va faire plaisir à de nombreux supporteurs de Sochaux et aux plus nostalgiques des fans jaune et bleu. Un ex-sochalien figure dans le Top 10 des meilleurs gardiens de Ligue Un sur les 25 dernières années. Teddy Richert décroche la 10ème place d'un classement établi par l'Hebdomadaire France Football paru ce mardi.

Le héros du Stade de France

Teddy Richert a gardé les buts du FCSM de 2001 à 2012 disputant 376 matchs sous le maillot jaune et bleu. L'emblématique gardien sochalien avait été décisif dans la séance des tirs aux buts en 2004 et 2007 offrant la coupe de la Ligue et la coupe de France à Sochaux. Ce sont les deux derniers titres majeurs remportés par le club.

Désormais entraîneur des gardiens à Montpellier

Teddy Richert a quitté le FCSM en 2012 après onze années de bons et loyaux services. A 45 ans et après un court passage à Toulouse, il occupe depuis juin 2016 le poste d'entraîneur des gardiens du club de Montpellier en Ligue Un. C'est l'ancien lyonnais Gregory Coupet qui décroche la première place de ce classement.

Le classement complet