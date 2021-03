L'exploit de Nîmes à Lille, les Crocos sortent de la zone rouge !

Ils ont fait profil bas, avec beaucoup d'humilité ces derniers jours, avant d'aller défier le leader, chez lui. Les joueurs du Nîmes Olympique viennent de réaliser le coup parfait à Lille. Les Crocos s'imposent deux buts à un, lors de la trentième journée de Ligue 1. Ce succès, qui semblait inespéré sur le papier, leur permet pour l'instant de quitter la zone de relégation, et de laisser derrière eux et Nantes et Dijon. Une performance XXL !

C'est d'abord Moussa Koné qui ouvre le score.

Et déjà bravo à ce supporter des Crocos qui avait vu juste !

Le LOSC réagit très vite, en égalisant sur une tête de Xeka. Mais les hommes de Pascal Plancque reprennent l'avantage avant la pause, grâce à un nouveau but de l'inévitable Renaud Ripart.

Avec ce huitième but, Renaud Ripart égale son meilleur total en Ligue 1, qui date de la saison 2018/19. L'attaquant est même passé à deux doigts d'un doublé dans les dernières secondes de la rencontre. Mais Baptiste Reynet; lui aussi, a sorti le grand jeu dans le "money time" alors que les Dogues poussaient pour égaliser.

Nîmes sort ainsi de la zone rouge, en devançant désormais le FC Nantes d'une longueur.