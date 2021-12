Le Strasbourgeois Ludovic Ajorque cartonne en L1, "l'éloge d'un parcours réfléchi"

En 2021, Ludovic Ajorque affole les statistiques en Ligue 1. Il figure parmi les meilleurs attaquants du championnat et son influence au Racing est considérable. Son entraîneur Julien Stéphan loue son état d'esprit et sa résilience. Son ascension a débuté à Clermont, qu'il retrouvera ce mercredi.

Depuis qu'il est arrivé à Strasbourg en provenance de Clermont à l'été 2021, Ludovic Ajorque n'a cessé de confirmer une progression linéaire. 2021 ne déroge pas à la règle et l'avant-centre réunionnais est très influent dans le jeu, ce que confirme aussi les statistiques.

L'attaquant d'1m97 a déjà marqué 19 buts en 2021 en Ligue 1 (dont sept de la tête). S’il score à Clermont, il deviendra le premier joueur du Racing à atteindre la barre des 20 buts sur une année civile complète dans l’élite depuis Casimir Koza en 1962 (20) (source Racing Database).

Le 15ème meilleur buteur du Racing en première division

Il a déjà inscrit 42 buts en L1 sous le maillot strasbourgeois, ce qui en fait désormais le 15ème meilleur buteur de l’histoire en première division. Il pourrait même rentrer dans le top 10, s’il fait une grosse deuxième partie de saison (le 10ème Ernst Stojaspal a scoré à 52 reprises, loin du record détenu par Oskar Rohr avec 118 buts en L1 dans les années 30).

Ces éloges chiffrés ont tendance à faire rougir Ludovic Ajorque. "Statistiquement parlant, c'est mon meilleur début de saison, reconnaît-il. J'ai plus marqué, fait des passes décisives. Après, je ne regarde pas ça. Je suis content parce qu'on est très bien placé. Je me concentre sur mon boulot, aider l'équipe à gagner des matchs, c'est le plus important".

"Il continue à se fixer des objectifs très élevés"

Excellent dans le jeu dos au but pour conserver le ballon, capable de marquer des deux pieds et de la tête, l'attaquant de 27 ans reste sur son meilleur total avec une saison à 16 buts, mais il a encore faim de progresser.

"C'est un joueur complet qui a développé sa palette au fur et à mesure du temps, analyse son entraîneur Julien Stéphan. Il n'était pas aussi complet au départ. Il avait déjà de très bonnes aptitudes, mais il avait besoin de travailler différentes facettes de son jeu. C'est ce qu'il a fait en permanence et qu'il continue à faire. Ce que j'apprécie tout particulièrement chez lui, c'est qu'il a marqué 16 buts la saison dernière et qu'il continue à se fixer des objectifs très élevés. Il est très exigeant avec lui-même et ne se contente pas de ce qu'il a".

Contrairement à d'autres attaquants, Ludovic Ajorque n'a pas explosé tout de suite au plus haut niveau. Débarqué en métropole en 2012 à l'âge de 18 ans, il a dû passer par le National (au Poiré-sur-Vie et à Luçon) pour s'aguerrir, avant de filer à Clermont. Entre 2016 et 2018, il fait ses premiers pas professionnels dans le club auvergnat, alors en Ligue 2.

"C'est l'éloge d'un parcours réfléchi, avec de la patience et du travail en permanence, résume Julien Stéphan. C'est aussi beaucoup de résilience chez lui. Il a commencé son processus de formation plus tardivement que les autres, donc c'est assez logiquement qu'il ait explosé plus tard que d'autres. Il n'y a pas de parcours idéal, simplement une carrière à construire, et après il faut durer. Et lui dure aussi par sa résilience, ses qualités mentales, son état d'esprit remarquable, toujours tourné vers le collectif."

Ludovic Ajorque va rejouer pour la première à Clermont

"J'ai de très bons souvenirs à Clermont, ça va me faire bizarre de revenir là-bas, sourit Ludovic Ajorque, deuxième meilleur buteur actuel de L1, derrière le Lillois Jonathan David. Je n'en n'ai pas trop parlé avec mes proches. J'échange juste des messages avec un joueur de Clermont, Jonathan Iglesias."

Sous contrat avec le Racing jusqu’en juin 2024, la valeur de Ludovic Ajorque est actuellement estimée à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt. Les dirigeants strasbourgeois avaient dépensé six fois moins d'argent pour l'acheter à Clermont.