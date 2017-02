L'HACTEUR de la semaine (Numéro 22 | 2016 - 2017) : Jean-Luc Arribart

A la mi-temps de chaque rencontre du HAC, retrouvez l'HACTEUR de la semaine : l'interview d'une personnalité lié au foot normand. Invité, ce vendredi 27 janvier 2017, à l'occasion du déplacement à Troyes : Jean-Luc Arribart, consultant football / Ligue 2 pour Canal Plus.

Ancien défenseur du Stade Rennais, de Laval, ou encore de Reims, l'HACTEUR de la semaine a notamment été coaché par Arsène Wenger, du côté de l'AS Nancy Lorraine. Devenu consultant pour les médias en 1996, il est notamment passé par TF1, Eurosport et TPS et officie désormais sur Canal Plus Sport. Spécialiste du foot anglais, il commente également le match décalé de Ligue 2, le lundi soir, depuis le mois d'août dernier. Jean-Luc Arribart est l'HACTEUR de la semaine, sur France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte :

