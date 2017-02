L'HACTEUR de la semaine (Numéro 23 | 2016 - 2017) : Claude Leroy

A la mi-temps de chaque rencontre du HAC, retrouvez l'HACTEUR de la semaine : l'interview d'une personnalité lié au foot normand. Invité, ce lundi 6 février 2017, à l'occasion du déplacement à Valenciennes : Claude Leroy, sélectionneur du Togo.

A 68 ans, l'HACTEUR de la semaine vient de participer à sa neuvième Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci avec le Togo, dont il est le sélectionneur depuis 2016. Ancien joueur d'Evreux, de Rouen, de l'AC Ajaccio ou encore de l'Olympique Avignonais, il devient entraîneur en 1980 avant de devenir sélectionneur cinq ans plus tard. Dès lors, il passe l'essentiel de sa vie et de sa carrière en Afrique, continent sur lequel il prend en charge six nations. Claude Leroy est l'HACTEUR de la semaine, sur France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte :

