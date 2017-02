L'HACTEUR de la semaine (Numéro 24 | 2016 - 2017) : Ibrahim BA

A la mi-temps de chaque rencontre du HAC, retrouvez l'HACTEUR de la semaine : l'interview d'une personnalité lié au foot normand. Invité, ce vendredi 10 février 2017, à l'occasion de la réception de Bourg en Bresse : Ibrahim BA.

Ancien milieu offensif du HAC, entre 1991 et 1996, l'HACTEUR de la semaine est un personnage haut en couleur. Joueur bourré de talent et ultra fantasque, il a marqué les esprits. Véritable légende au sein du club normand, il l'est aussi devenu su côté du Milan AC, qu'il a rejoint et où il a fini sa carrière, après un cours passage à Bordeaux. Ibrahim Ba, surnommé "Ibou", est l'hacteur de la semaine sur France Bleu Normandie.

Ses débuts au HAC, son transfert à Milan, sa nouvelle vie et sa volonté de devenir un jour entraîneur du HAC. Ibou Ba se confie, au micro de Bertrand Queneutte :

Ibrahim Ba et Paolo Maldini, lors d'un match du PSG, au Parc des Princes © Maxppp - Christophe Morin