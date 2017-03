L'HACTEUR de la semaine (Numéro 26 | 2016 - 2017): Michel Rio

A la mi-temps de chaque rencontre du HAC, retrouvez l'HACTEUR de la semaine : l'interview d'une personnalité liée au HAC et/ou au foot normand. Invité, ce vendredi 3 mars 2017, à l'occasion du déplacement à Sochaux : Michel Rio.

L'HACTEUR de la semaine a fait ses classes à Guingamp, dans sa Bretagne natale, avant de rejoindre Nantes, Metz, Caen... puis le HAC, pour trois saisons, en 1992. Ancien milieu de terrain et numéro 10 talentueux, il détient encore aujourd'hui le record du but le plus rapide de toute l'histoire de la D1/L1, après seulement huit secondes de jeu, avec le SMC. Michel Rio est l'Hacteur de la semaine, sur France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte :