L'HACTEUR de la semaine (Numéro 27 | 2016 - 2017): Vincent Volpe

A la mi-temps de chaque rencontre du HAC, retrouvez l'HACTEUR de la semaine : l'interview d'une personnalité liée au club havrais. Invité, ce vendredi 17 mars, à l'occasion du déplacement à Ajaccio : Vincent Volpe.

A l'occasion du déplacement à Ajaccio, ce vendredi, Vincent Volpe a accepté de répondre à nos questions. Le Président du HAC est revenu sur la double confrontation entre des équipes havraises et américaines, la semaine passée, au Stade Océane et sur sa volonté de créer une passerelle entre son club et les Etats-Unis. Le patron du club normand a aussi évoqué, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte, les prolongations attendues de l'entraîneur Oswald Tanchot, du milieu de terrain Victor Lekhal et du défenseur Steven Fortès. Il a enfin annoncé la venue de Bob Sinclar, en concert au Stade Océane, en juin prochain.

Vincent Volpe : "Les prolongations de Tanchot et Lekhal ? On a pas mal avancé. Pour Oswald, on est dans la dernière ligne droite. Pour Lekhal, j'espère pouvoir l'annoncer aussi."

Vincent Volpe est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Vincent Volpe : "Nous sommes à 100% derrière Steven Fortès. J'espère qu'il va rester chez nous."

Ecoutez : Vincent Volpe est l'hacteur de la semaine Partager le son sur : Copier

Vincent Volpe : "Nous allons exporter la marque HAC aux Etats-Unis (...) et regarder si on peut recruter des joueurs/ses aux Etats-Unis et en envoyer là-bas"