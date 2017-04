L'HACTEUR de la semaine (Numéro 28 | 2016 - 2017): Jean-Michel Lesage

A la mi-temps de chaque rencontre du HAC, retrouvez l'HACTEUR de la semaine : l'interview d'une personnalité liée au club havrais. Invité, ce vendredi 31 mars, à l'occasion de la réception de Reims : Jean-Michel Lesage

On l'avait un peu perdu de vue, depuis l'incroyable imbroglio entre lui et son club de Créteil, en juin dernier. Jean-Michel Lesage croyait alors jouer une année de plus avec les cristoliens, jusqu'à ce que ses dirigeants ne décident de l'écarter, et même de l'évincer, à l'aube de la saison en cours. Depuis, "Jean-Mich" s'était fait discret. Mais à bientôt 40 ans, le meilleur buteur de l'histoire du HAC, avec 81 réalisations, a accepté de sortir du silence, au micro de France Bleu Normandie. L'homme aux plus de 550 matchs en pro, dont 350 sous le maillot Ciel et Marine (1998-2007 et 2008-2010), annonce officiellement et pour la première fois avoir mis un terme à sa carrière. Croisé au Stade Océane, avant la réception de Reims, ce vendredi, il répond au micro de Bertrand Queneutte et évoque ses projets... son envie notamment d'intégrer un staff pro.

Jean-Michel Lesage avec le HAC face à Reims, en 2007 © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

