Bastia, Corse, France

Une reprise avec son lot de nouveautés, qu'il s'agisse du staff technique avec les retours de Frédéric Née, entraîneur adjoint, et de Jérémie Collon, préparateur physique... et bien sûr de nouveaux joueurs.

Steve Haguy, un Guadeloupéen de 37ans, 315 matchs dont 80 en L2, sera une des curiosités de ce Sporting 2018/19, au même titre que cet attaquant de pointe venu de Géorgie, Bachana Tskhadadze, 30 ans, et déjà intégré. Leur expérience sera utile pour jouer l'accession en N2, objectif que Stéphane Rossi juge réaliste. Le club a selon lui les bonnes cartes pour y arriver. 5 corses en provenance de clubs locaux viennent aussi renforcer l'effectif : Louis Poggi et Yohan Bocognano arrivés de Borgu, Anthony Salis et Michel Moretti de Furiani et Yannick Lorenzi du Gallia Lucciana.

Eccu à i ritratti di a ripresa di l'intrenamentu 📸



Première sortie pour le SCB, ce sera contre l'ACA le 17 juillet au stade François Coty. Le championnat de N3 reprend le 18 août, le calendrier sera dévoilé la semaine prochaine.