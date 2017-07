Reprise du championnat de Ligue 2 : et si c'était la bonne pour le Nîmes Olympique?

Le championnat de Ligue 2 reprend ce vendredi et pour la première journée les joueurs du Nîmes Olympique reçoivent le stade de Reims, une équipe qui a terminé juste derrière les crocos la saison dernière. Mais les nîmois eux veulent aller encore plus loin cette année. Pourquoi pas?

"Un gros morceau pour commencer", les mots de David Guion l'entraîneur de Reims à propos du match de ce vendredi face aux crocos devraient faire plaisir au coach Bernard Blaquart qui lui est plutôt serein pour cette reprise. Comme à son habitude le coach nîmois se montre confiant et garde son sang froid. .Pas question de commencer à mettre la pression sur ses joueurs après une saison exceptionnelle ( 6èmes du championnat de Ligue 2).

Les nîmois sortent tout juste de leur préparation et débutent la saison avec un groupe stable, par rapport à l'année dernière et seulement trois nouvelles recrues. L'expérimenté Pierrick Valdifia, le revenant Panagiotis Vlachodimos et le jeune et prometteur Umut Bozok.

Il y a bien eu des départs (le dernier en date celui de Slimane Cissoko) mais tous les cadres sont encore là : Téji Savanier, meilleur passeur de Ligue 2, Anthony Briançon, Sofiane Alakouch et Rachid Alioui, l'attaquant vedette.

Bernard Blaquart le coach nîmois estime que son équipe "est prête". © Radio France - Julien Ruderic

Un budget trop petit pour monter en Ligue 1

Bernard Blaquart rappelle que le Nîmes Olympique est un encore "un petit club" avec un "petit budget" ( 14ième de ligue 2 avec 8,5 millions d'euros). Et pour lui sans plus de moyens financiers ce sera impossible de monter en Ligue 1. Un coach un peu sceptique mais qui croit en son équipe sur le plan sportif, il sait aussi que ses joueurs sont sans doute "attendus".

On va essayer comme la saison passée de se faufiler parmi les gros du championnat - Bernard Blaquart

Le premier match de championnat est toujours très attendu et regardé. Malgré deux matchs amicaux soldés par une défaite et un nul, le Nîmes Olympique se dit prêt et a hâte d'en découdre. On connaît le slogan "Impossible n'est pas nîmois" alors pourquoi pas rêver déjà de Ligue 1 ?

L'équipe est solide et surtout faire toujours preuve d'un redoutable mental. Mais sur ce point encore Bernard Blaquart veut calmer les appétits, son équipe est prête mais ne nous affolons dit-il. C'est vrai la saison est longue !

En début de saison on ne peut pas dire que tous les joueurs sont à 100% mais l'équipe est prête - Bernard Blaquart

Nîmes Olympiques- Stade de Remis, coup d'envoi à 20 heures au Stade des Costières de Nîmes.