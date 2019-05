L'histoire du jeune Louie a ému le FC Sochaux

Louie, ce jeune supporter franco-écossais des jaune et bleu a été invité à venir assiter au match à huis clos contre Grenoble ce vendredi soir au stade Bonal. Le club a été touché par son histoire.

Sochaux, France

Happy end pour Louie, le petit supporteur franco écossais qui était privé du match contre Grenoble à Bonal. Son histoire a ému le FCSM : le club lui a proposé d'être ramasseur de balle pour le match à huis clos. Le jeune Louie accompagnera également les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse. Louie a accepté l'invitation et devrait donc être présent au stade Bonal ce vendredi soir. L'histoire avait suscité de nombreuses réactions sur notre page Facebook.

Le billet acheté depuis décembre dernier

Ce lundi, France Bleu Belfort Montbéliard vous avait partagé l'émotion de ce petit supporter de 9 ans qui vit à Edimbourg en Ecosse, "triste et colère" de ne pas pouvoir assister au match de son équipe préférée, pour la 38ème et dernière journée de championnat. David, son papa, montbéliardais, avait acheté les billets d'avion et du match depuis décembre dernier. D'où l'immense déception du petiot garçon quand il avait appris que le match contre Grenoble se jouerait à huis clos.