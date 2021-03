L’homme d’affaire Jacques Pauly déterminé à racheter l’ASSE, le club réagit

Jacques Pauly n'abdique pas. Acheter l’ASSE, l’homme d’affaire de 77 ans y croit toujours. Il revient à la charge après plusieurs échecs. D’abord en 2009, il avait tenté de reprendre 40% des parts du club stéphanois, pour devenir majoritaire face au duo Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Jacques Pauly assure avoir versé 400 millions d'euros, mais l'argent s'est volatilisé affirme-t-il. Il avait porté plainte devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne contre le Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Il les accuse de "détournement". La justice l'a débouté à trois reprises. "Je suis motivé pour récupérer mes millions" clame l'homme d'affaire. Il poursuit : "On ne va pas racheter le club puisque l'on a déjà payé".

"Tout ce qui est dit est prouvable" promet d'entrée l'homme d'affaire du Gers. Mais les propos sont confus. Il est difficile de donner du crédit à toutes ces paroles. L'impression parfois d'assister à un grand cours d'économie mondiale, sans qu'il soit question des Verts.

L'homme d'affaire Jacques Pauly, déterminé à racheter l'ASSE. © Radio France - Victor Vasseur

Laurent Roussey toujours dans le coups

"Il est grand temps que des gens sérieux reprennent l’ASSE" ajoute de son côté Philippe Miozzo, le directeur général de X3 France. Né à Saint-Etienne, un masque du club stéphanois sur le visage, il est déterminé : "On aura les moyens. Qui peut reprendre le club aujourd’hui ? Un déficit de 35 millions d’euros est évoqué. Nous on connaît tout, et on veut ce club."

A ses côtés, l'ancienne star des verts Laurent Roussey est toujours là. Cet ami de longue date espère prendre les rênes du club. Son projet : "s'appuyer sur la formation, avec des jeunes encadrés par des internationaux, pour redevenir un grand d’Europe. Retrouver cette lumière" que l’ancien joueur a connu dans les années 70 avec le club.

Laruent Roussey, l'ancien joueur et entraîneur de l'ASSE. © Radio France - Victor Vasseur

Le club stéphanois réagit

Quelques heures après cette conférence de presse, le club réagit via son Twitter et "déplore des tentatives de déstabilisation qui se succèdent au moment précis où le club est confronté à des enjeux économiques et sportifs majeurs". Il dénonce "l'illusion d'un projet de reprise pharaonique."