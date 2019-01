Sur l'ile de Beauté, des déplacements incroyablement corsés pour l'AJ Auxerre

Auxerre, France

La dernière remonte à l'hiver 2003. Mais quelle dernière! L'ultime succès icaunais en Corse date du 6 décembre 2003. Il est signé du duo Mexès-Cissé, buteurs ce soir-là, sur le terrain de l'AC Ajaccio (L1). Depuis, l'AJA ne l'a plus jamais emporté sur l’île de Beauté en 18 déplacements*. Quelques facteurs peuvent, peut-être, expliquer cette hallucinante série.

Cédric Hengbart: "On a cette petite appréhension car on entend plein de choses sur la Corse, des histoires qui datent de 15 ou 20 ans"

Dans le milieu du football, on évoque quelques fois le contexte corse et un accueil parfois peu sympathique. Mais ça, c'était avant selon Cédric Hengbart. "On a cette petite appréhension car on entend plein de choses sur la Corse, des histoires qui datent de 15 ou 20 ans, détaille l'ancien défenseur de l'AJA et de... l'AC Ajaccio. Mais Birama Touré l'assure, les auxerrois n'ont pas les pétoches au moment de fouler l’île de Beauté : "il n'y a pas de peur particulière en allant là-bas."

Mais ces 18 matches d'affilée sans succès, ça fait réfléchir. Le milieu de terrain évoque quand même un état d'esprit corse : "Ils ont une mentalité à part. Ils misent tout sur leur grinta. Ils sont chez eux et le montrent sur le terrain avec beaucoup de duels et de provocation. Ils ont ce surplus d'énergie qui fait qu'ils arrivent à gêner pas mal d'équipe."

Le public corse, aussi, peut jouer un rôle selon notre consultant Cédric Hengbart : "_Il y a surtout un contexte différent en tribune. Les supporters sont plus proches du terrain, pas comme dans les grands stades. Ils essaient d'être acteurs du match_, de faire peur un peu, de montrer qu'ils peuvent intimider l'adversaire. Et cela peut inhiber certains joueurs".

Et puis, il y a peut-être un relâchement lorsque les Auxerrois jouent en Corse selon Pablo Correa. _"_Ça peut faire un peu vacances, avec le soleil souligne l’entraîneur ajaïste. Et l'équipe qui est là-bas a plus l'habitude de cette météo et cela peut provoquer quelque chose. Mais je n'y crois pas. C'est plus une coïncidence. Cela fait 15 ans et espérons qu'en 2019, on puisse rompre avec ça."

D'autant que les icaunais, forts de 7 matches sans défaites en championnat, se présentent en Corse avec une confiance à son zénith.

Pourquoi l'AJA n'y arrive-t-elle pas en Corse? Copier

Un déplacement sans Arcus ni Tacalfred, défenseurs suspendus

Composition d'équipe probable de l'AJA: Auxerre: Westberg - Ben. Youssouf, Bellugou, Souprayen, Boto - Goujon, Adéoti (cap) - Mancini, Féret, Philippoteaux - M. Yattara.

Remplaçants: Michel (g), Marcelin, Bi. Touré, Fomba, Barreto, Ketkéophomphone, Dugimont.

*le 25/08/15, L'AJA (L2) s'était qualifiée lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue en éliminant le CA Bastia (N) aux tirs au but après un score de 1-1 après prolongation. B.B

Gazélec Ajaccio-AJ Auxerre est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20H00.