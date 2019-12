L’immense défi de Dieppe contre Lens en coupe de France de football

Dieppe, France

Le tirage au sort du 8e tour de la coupe de France de football a été accueilli avec fierté et gourmandise du côté de Dieppe. « Recevoir Lens est un cadeau de Noël avant l’heure » sourit Patrick Coquelet, président du FC Dieppe. Le célèbre club du Nord, champion de France en 1998, a toujours eu une place à part dans le football français tant il symbolise le football populaire. « C’est un club que j’aime bien en Ligue 2 avec son public extraordinaire » confirme Florian Levasseur le capitaine dieppois. Une passion qui sera visible et bruyante ce dimanche, 525 supporters lensois seront présents sur les gradins du stade Dasnias.

Transformer l’appréhension en énergie positive

Ce Dieppe-Lens sera au premier regard très déséquilibré entre les Normands, classés septième de leur championnat en national 3, et les Nordistes solides deuxième de ligue 2. « Il faudra que les joueurs ne soient pas inhibés par le prestige de l’adversaire et les tribunes remplies » observe Guillaume Gonel, coach dans sa deuxième saison sur le banc dieppois. « En tant que joueur ou entraîneur la foule me galvanise. Il faudra que ce soit pareil pour eux ». Pour cela il pourra s’appuyer sur l’expérience de son capitaine Florian Levasseur. Agé de 28 ans portait déjà le maillot des ’Harengs’ en 2013 lorsque Dieppe s’était offert un match de gala contre Nantes (2-3 en 32e de finale de la coupe de France). « Nous les cadres devront être là pour encadrer les jeunes. Faire part de notre expérience pour gérer l’événement, ne pas le subir. Parce que pour tout footballeur amateur c’est vraiment particulier de jouer des professionnels ».

Le stade Dasnias sera rempli avec 4711 spectateurs, répartis en tribune ou derrière la main courante © Radio France - Didier Charpin

Ils sont peintres, paysagistes, étudiants, instit ou éducateurs

Ce match sera donc à la fois alléchant et redoutable pour les Dieppois. Ces hommes pour qui le football est une passion, pas un métier. « C’est la course tous les jours. Après huit heures sur les chantiers je file à Dieppe pour deux à trois heures d’entraînement » énumère Levasseur, peintre en bâtiment et domicilié près du Tréport, ce qui lui rajoute une heure de route pour un aller-retour jusqu’au stade. Le gardien du but Romain Guichaux exerce la même profession et retrouve tous les soirs des coéquipiers paysagistes (Kevin Bayer, Valentin Ouine) employés communaux (Corentin Hebert, John Friboulet) ou encore étudiants (Oumar Fall, Romain Thomas et Rémi Chombart). Si des enfants viennent voir le match, ils pourront observer pour certains leur instituteur (Jimmy Garnier) ou leurs éducateurs au club (Alain Etamé et Mathias M’Babi).

De vrais amateurs pour qui ce match contre Lens restera l’un des temps fort de leur vie sportive. Un souvenir éventuellement magnifié si le scénario rêvé venait à se produire. « Sur le papier il n’y a pas photo. D’ailleurs pour moi Lens est une équipe de ligue 1 » estime Patrick Coquelet. « Mais en coupe de France, sur un match et avec le public, tout est possible ! » glisse le président du club, avant de conclure : « une victoire sera merveilleuse pour le club et le territoire de Dieppe ! ». Un éventuel succès permettrait au groupe actuel d’entrer dans l’histoire de ce club fondé en 1897. Jamais Dieppe n’a éliminé un adversaire qui évolue trois divisions au-dessus.

Le club house du FC Dieppe expose de nombreuses coupes départementales ou régionales. Mais le club n'a jamais battu un adversaire supérieur de trois divisions en coupe de France © Radio France - Didier Charpin

Plus aucune place n'est disponible mais vous pourrez suivre ce match en direct sur France Bleu Normandie