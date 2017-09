L'incroyable petit musée du foot d'Omar Keddadouche à Marseille

C'est un véritable musée du foot à Marseille. Connaissez-vous le club house de l'ASC Vivaux Sauvagère, dans le 10e arrondissement ?

C'est un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, mais avant cela encore un passionné de foot et un homme généreux : Omar Keddadouche a fondé l'AS Vivaux-Sauvagère voilà 6 ans, dans le 10e arrondissement de Marseille. Son club house est déjà un véritable musée

Le club renaît en fait de ses cendres, voilà 6 ans. "Vivaux Marronniers Sports", qui a notamment vu passer un certain Michel Der Zakarian, est voué à la disparition en 2010. Mais ce club de quartier finit assez rapidement par rebondir, aidé notamment par une grande solidarité des commerçants. Pour impulser l'énergie nécessaire à la reconstruction totale du club, un homme : Omar Keddadouche. En tête déjà, un projet aussi social que sportif.

Le club house est maintenant à son image : il déborde d'énergie, et il est chaleureux. Sur les murs, écharpes, maillots, fanions, trophées, ballons collector

"Maillots ou drapeaux.. de la Tanzanie, de Djibouti, de la Palestine.. c'est mon frère, cadre, qui voyage beaucoup à l 'étranger. Il me les rapporte." Omar Keddadouche

Dans une vitrine, des ballons. Pas n'importe lesquels évidemment

'"Ballon signé par le maestro, Zizou ! D'autres signés par Soprano, Lilian Thuram. Un autre encore, le mythique ballon Tango que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître" Omar Keddadouche

Le ballon signé d'un certain .. Zinedine Zidane

"On a piqué la devise de Liverpool "You'll never walk alone" ; "tu ne marcheras jamais seul". Un club c'est une famille" Omar Keddadouche