L'inefficacité offensive des Girondins de Bordeaux, du jamais-vu depuis 2005

Cette saison, c'est la loi des (mauvaises) séries du côté des Girondins de Bordeaux. Après celle qui court depuis janvier 2019 qui prouve l'incapacité des Marine et Blanc à enchaîner deux victoires de rang ; voici celle qui atteste de la stérilité offensive de Bordeaux dont le match nul 0-0 à Metz, ce mercredi soir, était encore une illustration. Avec 18 buts inscrits en 18 rencontres de Ligue 1, les hommes de Jean-Louis Gasset nous obligent à regarder vers le début du XXIè siècle pour trouver pareille performance.

Il s'agit de la saison 2005-2006, au cours de laquelle les Girondins de Bordeaux n'avaient inscrit que 17 buts en 18 matchs de Ligue 1. Actuellement, les Bordelais peinent à créer du mouvement, de l'animation offensive, et à imposer son jeu sans son meneur de jeu Hatem Ben Arfa. À la pointe de l'attaque girondine, Josh Maja est muet depuis le match à Marseille, mi-octobre, soit bientôt trois mois. Mais Jimmy Briand et Nicolas de Préville ne font guère mieux. Le premier a inscrit son 100è but mais plus rien depuis, et le second n'a toujours pas ouvert son compteur but.