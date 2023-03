L'infirmerie du SM Caen poursuit sa décrue

L'infirmerie se vide peu à peu du côté du SM Caen avec les retours sur les terrains d'entraînement de Caleb Zady Séry, de Norman Bassette et de Lamine Sy même si pour ce dernier la route est encore longue après sa rupture des ligaments. "C'est le dernier blessé de longue durée" abonde Stéphane Moulin.

Caleb Zady Séry devra cependant encore patienter avant de candidater pour une place parmi les 18. "Il n'a fait qu'une séance hier (jeudi) et cela fait longtemps qu'il n'a plus joué", préviens Stéphane Moulin. Quant à Norman Bassette, le staff caennais ne prendra pas de risque en le faisant rejouer trop tôt alors que rien ne presse après son élongation. "Il a repris l'entraînement hier donc forcément cela lui fait aussi une semaine courte" explique le coach du SMC. Le milieu de terrain Quentin Daubin revient lui après avoir purgé son match de suspension.

Cette saison, le club de football normand se trouve épargné par les blessures en cascade. On est loin de la saison passée où des pans entiers de secteurs de jeu étaient handicapés par de nombreuses absences.

"Ce que l'on a vécu ici l'année dernière, je ne l'avais jamais vécu ailleurs, se remémore Stéphane Moulin. On est arrivé parfois à douze absents."

Quant à savoir pourquoi il existe une telle différence d'une saison à l'autre, le coach caennais dit ne pas avoir d'explication. "Je crois qu'on a un groupe qui progresse, avance Stéphane Moulin. C'est aussi la deuxième année qu'il travaille pour ceux qui étaient là avec nous. Et je considère que les garçons qui nous ont rejoint et ceux qui sont restés ont aussi une base certainement athlétique à mon avis plus importante, plus solide. Et puis il y a le fameux facteur réussite. On a eu l'an dernier des blessures à répétition mais surtout dans des domaines qui sont parfois un peu improbable - ce que l'on n'a pas eu cette année. On a eu cette saison des blessures mais de façon régulière et pas dans les mêmes secteurs de jeu. C'est important."

Le groupe du SM Caen : Anthony Mandréa, Yannis Clementia - Romain Thomas, Ali Abdi, Ibrahim Cissé, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim - Quentin Daubin, Yoann Court, Anton Salétros, Djibril Diani, Jessy Deminguet, Bilal Brahimi, Moussa Sylla, Hianga'a Mbock - Samuel Essende, Godson Kyeremeh, Alexandre Mendy.