L'info sport : cette saison, tout sourit à Bruno Grougi

Le jour, Bruno Grougi est membre à part entière du staff technique du Stade Brestois. Staff qu'il a officiellement rejoint cet été, bien qu'il intervenait déjà la saison dernière, auprès de Jean-Marc Furlan, sur les coup de pieds arrêtés spécifiquement.

Le soir, Bruno Grougi est joueur de la Saint-Pierre de Milizac, qu'il avait rejoint dès la fin de sa carrière pro, en 2018.

Entre le début de saison plutôt réussi du Stade Brestois en Ligue 1, et celui canon de la Saint-Pierre de Milizac, promue en R1 mais leader de sa poule et qualifiée pour le sixième tour de la coupe de France, tout sourit à l'emblématique milieu du Stade.

Bruno Grougi : "Je suis devenu ami avec le Président, Bernard Segalen, à mon arrivée en Bretagne. Je lui avais promis de signer un jour à la Saint-Pierre. Dès que j'ai senti que la fin arrivait au Stade, je me suis rapproché de la Saint-Pierre, je suis allé voir les matchs... J'ai tout aimé : l'ambiance, la camaraderie, le sérieux et l'application du coach Yohann Boullic. Il y a beaucoup de petits détails qui m'ont plu et qui m'ont fait signer plus vite que prévu."