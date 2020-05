L'Isérois Olivier Giroud prolonge à Chelsea

Le champion du monde de 33 ans restera londonien une saison de plus. Son club de Chelsea a annoncé mercredi soir une prolongation de son contrat pour une saison.

Olivier Giroud se plait à Londres. Arrivé sur les bords de la Tamise en 2012 (à Arsenal), l'Isérois joue depuis Janvier 2018 à Chelsea, et il y restera au moins une saison de plus. Le club entraîné par Franck Lampard a mercredi soir annoncé avoir activé une clause de prolongation d'un an du contrat du champion du monde.

L'Euro 2021 dans le viseur

Depuis le début de la saison dernière l'attaquant formé au GF38 ne jouait pas beaucoup. Il était même sur le point de quitter Chelsea lors du dernier mercato d'hiver, avant finalement de rester. Son temps de jeu s'était un peu amélioré ensuite, avant l'arrêt de la Premier League pour cause de coronavirus. Olivier Giroud reste donc à Londres avec l'objectif surtout de jouer un maximum pour conserver sa place en équipe de France avant l'Euro, déplacé à l'été 2021.