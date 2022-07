L'AS Nancy Lorraine d'Albert Cartier veut tourner la page pour la reprise de l'entraînement

L'heure de la reprise pour les joueurs de l'AS Nancy Lorraine. A six semaines de la reprise en National du club au chardon, l'équipe a repris le chemin de la forêt de Haye sous les ordres de l'entraîneur Albert Cartier, de son adjoint Jamal Alioui, du préparateur physique Nicolas Baup et de l'entraîneur des gardiens Gennaro Bracigliano.

Une reprise avec sept recrues (Cropanese, Mouazan, Mendy, Umbdenstock, N'Doye, Giacomini, Nangis), un défenseur qui n'a pas encore signé (Lucas Pellegrini), un gardien à l'essai (Seydou Sy), trois nouveaux pros formés à Nancy (Giagnorio, Nonnenmacher et Francke) ainsi que trois jeunes du centre de formation (Lhernault, Tayot-Savina, Hamada). Seuls quatre joueurs professionnels de l'an dernier étaient présents (El Ayanaoui, Jung, Delos et Latouchent). Haag, Basila, Simoes et Cissé (vacances prolongées pour cause de sélection nationale) étaient absents.

Une première séance sous les yeux des responsables du magasin Decathlon d'Houdemont qui vont équiper l'AS Nancy Lorraine cette saison via la marque football de l'enseigne, Kipsta. Pour les premiers matchs amicaux, les Nancéiens arboreront des maillots d'entraînement floqués.

Jonathan Libert, directeur de Decathlon Houdemont, et Roméo Schneider, directeur adjoint, ont officialisé le choix de Kipsta pour équiper l'ASNL © Radio France - Cédric Lieto

Humilité, travail, sacrifice et don de soin"

Une reprise avec du travail physique le matin et du ballon l'après-midi. Deux séances par jour cette semaine et une volonté de tirer un trait sur la saison dernière grâce à un effectif largement renouvelé par Albert Cartier : "On n'est pas en train de refaire la saison dernière. 80% de l'effectif est nouveau, ça ne les intéresse pas. On leur parle de ce que l'on veut mettre en place avec eux. On a un vrai défi avec des mots en avant : humilité, travail, sacrifice et don de soi".

Parmi les recrues, plusieurs joueurs ont déjà évolué sous les ordres d'Albert Cartier. C'est notamment le cas d'Alexandre Cropanese, ancien capitaine de Bastia Borgo. Albert Cartier n'est évidemment pas étranger à sa venue. Le milieu de terrain séduit par le projet de l'AS Nancy Lorraine qui veut rapidement remonter en National : "Pour tout footballeur, un projet ambitieux ça séduit. Nancy doit retrouver sa place et elle n'est pas en National. Il ne faut pas se mettre de pression, prendre le temps de bien se connaître et avec le staff que l'on a et leur discours, si on fait bien les choses, on sera content à la fin de la saison".

Sept matchs de préparation

Avant le coup d'envoi du championnat de National, la troupe d'Albert Cartier disputera sept rencontres d'ici au 12 août :

Racing Luxembourg - Nancy, le 15 juillet

Adversaire à définir le 22 ou 33 juillet

Racing Besançon - Nancy, le 26 juillet

Estac Troyes - Nancy, le 30 juillet

Epinal - Nancy, le 2 août

Molenbeek - Nancy, le 5 août

Belfort - Nancy, le 6 août